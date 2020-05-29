Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tır yan yattı, dorsesindeki 5 araç hasar gördü
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, çoklu otomobil taşıyıcısı tır, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Kaza, öğle saatlerinde, Tömük Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi.
Mersin'den Antalya yönüne giden Kemal Yanar yönetimindeki çoklu otomobil taşıyıcısı tır, kontrolden çıkıp, yan yattı. Sürücü Yanar'ın yara almadan kurtulduğu kazada 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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