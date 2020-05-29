Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, GAHİB Başkanı Kaplan, halı ihracatçıları ile gerçekleştirdiği video konferans toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kaplan, yaşanan salgın sürecinin birçok alanda olduğu gibi halı sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade ederek, sektörün haziran ayı itibarıyla toparlanmaya başlayacağına inandıklarını kaydetti.

"Yeniden toparlanma sürecine girecektir"

Sektör temsilcilerinin salgınla mücadele için gerekli tedbirleri aldığını anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

"Birliklerimiz üzerinden 1 Ocak 2020'den bugüne kadar 572 milyon 305 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu rakam 652 milyon 573 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Yaklaşık olarak yüzde 12,3'lük bir gerileme meydana geldi. Mayıs 2020 için baktığımızda ise 1-27 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 37,8'lik gerilemeyle 74 milyon 362 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumunda olan halı sektörü haziran 2020 itibarıyla alınan önlemler ve dünya genelinde meydana gelen olumlu gelişmeler göz önüne alındığında yeniden toparlanma sürecine girecektir."