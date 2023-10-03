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Türkiye
DHA 03.10.2023 22:54

Tır, müstakil evin üzerine devrildi; sürücü ile evdeki çocuk yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, müstakil bir evin üzerine devrildi. Kazada, sürücü ile evde bulunan bir çocuk yaralandı.

Tır, müstakil evin üzerine devrildi; sürücü ile evdeki çocuk yaralandı
[Fotograf: DHA]

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cintepe köyünde meydana gelen kazada Vedat Bilici yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki müstakil evin üzerine devrildi.

Tır'ın devrilmesiyle evin bir odasının duvarı yıkılırken, sürücü Vedat Bilici ile o esnada odada bulunan Musa Taş, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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