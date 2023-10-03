Tır, müstakil evin üzerine devrildi; sürücü ile evdeki çocuk yaralandı

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cintepe köyünde meydana gelen kazada Vedat Bilici yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki müstakil evin üzerine devrildi.

Tır'ın devrilmesiyle evin bir odasının duvarı yıkılırken, sürücü Vedat Bilici ile o esnada odada bulunan Musa Taş, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.