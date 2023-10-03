Rize’de şiddetli yağışlar etkisini gösterdi: 4 kişilik aile tedbir amaçlı tahliye edildi

Rize’de akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar nedeniyle derelerin debileri yükseldi. Yağışlardan ötürü Ardeşen'in Tunca Beldesi'nde meydana gelen heyelanlardan ötürü yollar ulaşıma kapanırken, tarım arazileri de zarar gördü.

Rize merkeze bağlı Karasu köyünde de heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucu ana yol trafiğe kapandı.

Karayolları tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri gelen ihbarların üzerine, Tunca Beldesi'nde bir evdeki 4 kişilik aileyi tedbir amaçlı tahliye etti.

Beldede ekiplerin hummalı çalışmaları devam ederken, sel suları yüzünden yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar iş makinelerinin kovasına binerek kurtarıldı. Kentte yağmurun sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.

“Sıkıntılı bir süreçteyiz”

İş makineleriyle beraber çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, “Saat 16.00’dan itibaren yoğun bir yağış var. Bugün çok mağduriyet yaşadık. Şu anda 3 tane ekskavatör, 3 tane daha iş makinesiyle sahadayız. Yağmurun şiddeti devam ediyor. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Bir iş makinemiz mahsur kaldı. Sıkıntı devam ediyor. Can kaybı yok gibi duruyor ama 2 tane evi su bastı. Sıkıntılı bir süreçte sahadayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Rabbim bizlerin yardımcısı olsun. İnşallah bir aksaklık olmadan bu süreci atlatmaya çalışacağız. Akıntı devam ediyor. Akıbeti ne olur bilemiyorum. Şu anda bütün menfezlerimiz tıkandı. Çözüm üretmeye çalışıyoruz. Heyelan olan yerler var. Heyelan akıyor. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Valimize bilgi aktardık. O da destek oluyor. Jandarma burada, AFAD burada. 2-3 evde mağduriyet yaşandı” ifadelerini kullandı.