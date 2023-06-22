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Türkiye
İHA 22.06.2023 20:06

Tır devrildi; İstanbul-Edirne Otobanı trafiğe kapandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi İstanbul-Edirne TEM Otoyolu’nda karayollarına ait araca çarpan lastik yüklü tır devrildi. Kazada yaralanan olmazken, otoban tek yönlü olarak yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapandı.

Tır devrildi; İstanbul-Edirne Otobanı trafiğe kapandı

Hamitabat köyü yakınları TEM Otoyolu Edirne istikametine giden Ayhan Ünlü idaresindeki oto lastiği yülü tır, bir anlık dikkatsizlik sonucu otoban kenarında çalışma yapan Karayolları ekiplerine ait araca hafif şekilde çarptıktan sonra devrildi.

Karayolları aracında hafif hasar meydana gelirken, lastik yüklü tır devrilerek otobanı kapattı. Kaza sonrası devrilen tır içindeki lastikleri etrafa dağıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kazanın ardından TEM Otoyolu İstanbul-Edirne istikameti trafiğe kapandı. Kaza ihbarını alan Lüleburgaz İtfaiye ekipleri olay yerine giderek, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için tedbir aldı.

Karayolları ekipleri, yolda temizlik çalışması yaptıktan sonra ulaşım, emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yerine çağrılan kurtarıcının gelmesinin ardan devrilen tırın kaldırılmasıyla TEM Otoyolu Edirne istikameti, yaklaşık 2 saat sonra tamamen açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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