Tır devrildi; İstanbul-Edirne Otobanı trafiğe kapandı

Hamitabat köyü yakınları TEM Otoyolu Edirne istikametine giden Ayhan Ünlü idaresindeki oto lastiği yülü tır, bir anlık dikkatsizlik sonucu otoban kenarında çalışma yapan Karayolları ekiplerine ait araca hafif şekilde çarptıktan sonra devrildi.

Karayolları aracında hafif hasar meydana gelirken, lastik yüklü tır devrilerek otobanı kapattı. Kaza sonrası devrilen tır içindeki lastikleri etrafa dağıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazanın ardından TEM Otoyolu İstanbul-Edirne istikameti trafiğe kapandı. Kaza ihbarını alan Lüleburgaz İtfaiye ekipleri olay yerine giderek, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için tedbir aldı.

Karayolları ekipleri, yolda temizlik çalışması yaptıktan sonra ulaşım, emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yerine çağrılan kurtarıcının gelmesinin ardan devrilen tırın kaldırılmasıyla TEM Otoyolu Edirne istikameti, yaklaşık 2 saat sonra tamamen açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.