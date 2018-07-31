TİKA'dan Kamerunlu köylülere su kuyusu

TİKA’dan yapılan açıklamaya göre, Kamerun'un başkenti Yaounde’ye 300 kilometre mesafedeki Noun vilayetinde bulunan Folap Köyü'nde, yaklaşık bin kişiyi temiz içme suyuna kavuşturan su kuyusu projesi yapıldı.

Yaklaşık bir ayda tamamlanan proje, köy halkı ve vilayet yöneticilerinin katılımıyla açıldı.

Açıklamada, "Su kuyusu, 35 metreden su çıkaran manuel bir pompa, 95 metreden su çıkaran elektrik motoru tarafından beslenen bir rezervuar ve ona bağlı bir çeşme ile atık suyun değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir su havuzundan oluşuyor" denildi.

Törende konuşan TİKA’nın Kamerun Koordinatörü İzzet Ahmet Bozbey, sağlıklı bir kalkınmanın başlangıç noktasının içme suyuna erişim olduğunu belirterek, su kuyusunun "Türk halkının dost Kamerun halkına hediyesi" olduğunu söyledi.

Kamerunlu yetkililer projeden dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Kaynak: AA