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Güneş paneli kurarak elektrik faturasından kurtuldu

Manisa'da spot dükkanı işleten elektrik ustası İmdat Tuncay, iş yerinin üstüne güneş enerji paneli yerleştirip, elektriğini üretmeye başladı.

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Güneş paneli kurarak elektrik faturasından kurtuldu

Manisa Şehzadeler'de spot işiyle uğraşan elektrik ustası İmdat Tuncay, çatısına kurduğu güneş enerjisi paneliyle elektriğini üreterek, tasarruf sağlamaya başladı.

"Bin 500 lira maliyetle kurduğum sistemle elektrik masrafından kurtuldum"

Tuncay, diğer esnafın da kendisini örnek aldığını anlattı. Evinde de aynı sistemi kurduğunu belirten Tuncay, "Elektrik enerjisiyle uğraşıyorum. Bunu ilk olarak kendi evim ve iş yerimde uyguladım. Sonrasında esnaf arkadaşlarıma da yapmaya başladım. Güneşten elektrik üretiyoruz. Daha önce aylık 200 lira elektrik masrafım varken, şimdi bin 500 lira maliyetle kurduğum sistemle elektrik masrafından kurtuldum. 1,5 yıldır sistemi kullanıyorum. Karşı dükkanıma da buradan kablo çekiyorum. Bunu gören diğer esnaf da sistemi kurmak istiyor" diye konuştu.

İmdat Tuncay, 1,5 metrekarelik alana kurulu sistemin 2 panelden oluştuğunu, toplam 510 kWh'lık enerji ürettiğini, üretiminin aylık kullanımını karşıladığını, bunun için de elektrik aboneliğini iptal ettirdiğini kaydetti.

Kaynak: DHA 

Etiketler: Manisa, güneş paneli, elektrik
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