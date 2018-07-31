Polisten İstanbul'da kaybolan down sendromlu Iraklıya şefkat eli

İstanbul Fatih’te Irak uyruklu ağabeyi Abdullah Hasaballah Salman Al Qaysı ile birlikte 4 Temmuz Çarşamba günü gezintiye çıkan down sendromlu Talip Al Qaysı, bir süre sonra kayboldu.

Kardeşinin kaybolduğunu fark eden ağabey Al Qaysı Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyas Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Başvuru üzerine kaybolan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayın ardından Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde bir şahsın yalnız başına ağladığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı devriye ekipleri, şahsı polis aracına bindirerek Haliç Polis Merkezi’ne teslim etti.

Engelli olduğu için konuşamayan Talip Al Qaysı’nın, parmak izi kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemedi.

Polis 4 gün misafir edip elleriyle besledi

Polis, şahsı engelli olması ve kalacak yeri olmaması nedeniyle Haliç Polis Merkezi’nde misafir etmeye başladı. Misafirlik süresince şahsın tüm ihtiyaçlarını karşılayan polis onu adeta elleriyle besledi.

Bir yandan da şahsın ailesini araştıran polis, vatandaşların sosyal medya üzerinden yaptığı çalışmalar sonucunda 4 gün sonra engelli şahsın ağabeyine ulaştı.

Kardeşinin polis merkezinde olduğunu öğrenerek cep telefonundan görüntülü arama yapan ağabey, onu görünce büyük mutluluk yaşadı. Polis merkezine gelen ağabey Al Qaysı, kardeşine sarılarak gözyaşı döktü.

Ekiplere Kur’an-ı Kerim hediye etti

Kardeşini misafir ettikleri için polis ekiplerine teşekkür eden ağabey AL Qaysı, onlara Kur’an-ı Kerim, zemzem suyu ve misvak hediye etti.

Merkezde polis ekipleriyle sohbet eden Talip ve ağabeyi bir süre sonra karakoldan ayrıldı.

Kaynak: İHA