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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu satıcılarına operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Sivasta uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Sivas'ta sokak satıcıları ve uyuşturucu kullananlara operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö., A.C., B.İ., T.H., C.B., E.Y., H.E. ve S.P. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve temini"nden çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

M.Ö. ve V.C.K. savcılıktan, T.Ö. ile T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu dün belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmış, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu, Sivas, operasyon
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