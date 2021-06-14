Ticaret Bakanı Muş, Dombrovskis ile bir araya geldi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüştü.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Brüksel temasları kapsamında Valdis Dombrovskis ve üst düzey Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile AB Komisyonu binasında görüşme gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 70 dakika sürdü.
"Verimli bir görüşme gerçekleştirdik"
Bakan Muş, toplantı bitiminde sosyal medya hesabından, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret etti.
Muş,"Türkiye-AB ticari ilişkileri ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin konuları müzakere etmek üzere Brüksel'deyiz" paylaşımında bulundu.
Türkiye-AB ticari ilişkileri ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin konuları müzakere etmek üzere Brüksel'deyiz.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 14, 2021
Ziyaretimiz kapsamında, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Valdis Dombrovskis’le verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/zLvfQc8diH
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