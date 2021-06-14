Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Brüksel temasları kapsamında Valdis Dombrovskis ve üst düzey Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile AB Komisyonu binasında görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 70 dakika sürdü.

"Verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

Bakan Muş, toplantı bitiminde sosyal medya hesabından, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Muş,"Türkiye-AB ticari ilişkileri ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin konuları müzakere etmek üzere Brüksel'deyiz" paylaşımında bulundu.