Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi.
Kent merkezi ile İskenderun, Reyhanlı, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 16 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ
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