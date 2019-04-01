THY'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Londra'daki Gatwick Havalimanı ile Antalya Havalimanı arasında 26 Ekim'e kadar günlük doğrudan seferler başlattığı aktarıldı.

İlki dün yapılan uçuşta gerçekleştirilen çekilişle iki yolcuya Londra-Antalya gidiş dönüş bileti hediye edildi.

THY ocak ayında da Londra-Ankara direkt uçuşlarını başlamıştı.

THY Büyük Britanya adasında İngiltere'de Heathrow, Gatwick, Birmingham, Manchester havaalanları ile İskoçya'da Edinburg Havaalanı olmak üzere 5 noktadan Türkiye'ye sefer düzenliyor.

Kaynak: AA