Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Mustafa Ergen'in cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi Ervah Kabristanlığı morgundan alınarak, helallik için Taşpazar Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Ulu Cami avlusuna getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Vali Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Ergen'in naaşı, İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliği'ne defnedildi.

Kaynak: AA