THY'nin kabin memuruna saldıran yolcu gözaltına alındı

THY'nin TK-646 sefer sayılı TC-LCK kuyruk tescilli Boeing 737-8 MAX tipi uçak, Somali'nin başkenti Mogadişu seferini yapmak üzere gece saat 02.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalktı.

Uçağın Mısır Hava Sahası'na girmesinden sonra alkollü olduğu iddia edilen Somali uyruklu bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı.

Yolcuların rahatsızlıklarını bildirmesi üzerine, kabin memuru bu kişiyi uyardı. Bunun üzerine Somali uyruklu yolcu, kabin memuruna saldırıda bulundu.

Kabin memuruna saldıran yolcuya plastik kelepçe takıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaptan pilot, Türkiye hava sahasına geri dönerek, Antalya Havalimanı'na acil iniş için izin istedi.

İzin verilmesi üzerine uçak saat 06.00'da Antalya Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Uçağın inmesinin ardından saldırgan yolcu gözaltına alındı.