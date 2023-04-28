Çok Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.04.2023 11:43

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı 2 dakikalık videoda

26 Nisan'da hizmete alınan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahatin zaman atlamalı 2 dakikalık video görüntüleri, güzergahtaki ilginç detayları gözler önüne seriyor.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla açılmıştı.

Hat dün, ücretsiz yolcularıyla ilk seferini Ankara-Sivas ve Sivas-Ankara güzergahlarında gerçekleştirdi.

Söz konusu hat ile Ankara ile Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşerken 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate indi.

2 dakikada Ankara'dan Sivas'a

Trende çekilen görüntüler, zaman atlamalı çekim tekniğiyle 2 saat süren tren yolculuğunu 2 dakikada özetliyor.

Görüntüler, Ankara'dan hareket eden trenin Kırıkkale ve Yozgat istasyonlarında beklemesinin ardından Sivas'a ulaşmasını özetliyor.

Videoda, trenin kimi zaman 252 kilometre/saat hıza ulaştığı görülürken hat üzerinde inşa edilen tünellerden geçiş anları da yer alıyor.

ETİKETLER
Ankara Hızlı Tren Sivas
Sıradaki Haber
Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 17 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:20
Gökçeadalı balıkçı 2 metrelik merlin balığı avladı
15:22
Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü
14:57
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na 47 bin 400 başvuru
14:55
Muharrem İnce: Türkiye'nin başarılı çalışmalarının arkasındayız
14:48
İzmir'de sitede çıkan yangını misafir fark etmiş
14:47
Karaborsada tank motoru satmakla suçlanan Rus albay gözaltına alındı
Kırlangıçların Çağlayancerit'te kayalara yaptıkları yuvalar depremde zarar görmedi
Kırlangıçların Çağlayancerit'te kayalara yaptıkları yuvalar depremde zarar görmedi
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri uçuşu
SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri uçuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ