Atatürk Havalimanı'nda taşınma hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, büyük taşınmaya ekip olarak hazır olduklarını belirtti.

Büyük Taşınmaya adım adım hazırlandık.



Arkadaşlarımız ile 37 taşınma hazırlık toplantısı yaptık.



29 Ekim 2018 den beri İstanbul Havalimanımızı arkadaşlarımız 3272 uçuş ve 415BİN yolcu ile ilmek ilmek deneyimlediler.



Emeklerinize sağlık.



Büyük Taşınmaya ekip olarak hazırız. pic.twitter.com/RUWit0qnJr — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 4 Nisan 2019

"Büyük taşınmaya adım adım hazırlandık. Arkadaşlarımız ile 37 taşınma hazırlık toplantısı yaptık. 29 Ekim 2018'den beri İstanbul Havalimanı'mızı arkadaşlarımız 3 bin 272 uçuş ve 415 bin yolcu ile ilmek ilmek deneyimlediler. Emeklerinize sağlık. Büyük taşınmaya ekip olarak hazırız."

Kaynak: AA