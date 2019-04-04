Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu İl Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından doğal yaşamı inceleme projesi kapsamında Bolu Dağı'nda ormanlık alanlara fotokapan ve videokapanlar yerleştirildi.

Fotokapan ve videokapana yansıyan görüntüleri, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü paylaştı.

Görüntülerde ayı, kurt, geyik, ceylan gibi hayvanların doğal yaşamları yer aldı. En dikkat çekici görüntü ise, Anadolu vaşağı oldu. Görüntüler, Bolu'daki doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.

Kaynak: DHA