Uçak yolcuları, uçuş stresi ve telaş gibi birçok nedenden dolayı eşyalarını unutabiliyor. THY Kayıp Eşya Depoları yolcuların uçak içinde unuttukları eşyalarla dolu.

Bir süre burada bekletilen eşyalar, başvuru olmadığı anda kayıp eşya deposuna alınıyor. Depodaki eşyalar, 1 yıl olan bekleme süresinin bitiminde ihaleyle satılıyor.

Unutulan 3 bin elektronik eşya da satışta

THY'nin Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü deposunda bulunan 2 bin 838 muhteviyatlı bagaj, 2 bin 971 bebek arabası, 253 tekerlekli sandalye, 45 bin 711 değersiz buluntu eşya ve iç hat uçuşlarında unutulan 3 bin 80 elektronik eşya kapalı zarfla teklif alınmasının ardından e-ihale usulüyle satılacak.

Toplam 54 bin 853 adet olan satışa çıkarılan eşyanın tahmini bedeli KDV hariç 750 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli ise, 25 bin lira.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarının en geç 11 Şubat Pazartesi günü saat 15:00’e kadar, THY’nin merkez adresinde bulundurulması istendi.

En çok unutulanlar

Uçaklarda en çok unutulan eşyaların başında çanta, gözlük, cüzdan ve cep telefonu gibi elektronik eşyalar geliyor. Yetkililer, uçakta unutulan eşyanın kolay bulunması için uçuş öncesi bu eşyaların üzerine ad ve soyadı ile adresin yazılmasının önemini vurguluyor. Giysilerin iç kısmına bu etiketlerin koyulması gerektiğini belirtiyorlar.

Yetkililer, uçuş bitince kabin memurlarının, eşyaların bırakılmaması için yaptığı anonstan sonra koltukların ve kabin dolaplarının kontrol edilmesi gerektiğini de söylüyor.

Kaynak: DHA