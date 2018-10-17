THY pilotlarının İran'da düşen jetle bağlantı kurmaya çalıştığı ortaya çıktı

12 Mart'ta İran'da meydana gelen kazada, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci pilot Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait iş jeti düşmüş, kazada iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Hız kaybediyorlarmış

Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşunu yapan TK7567 sefer sayılı "Yeşilırmak" adlı uçağın pilotunun, Tahran Hava Trafik Kontrolörü'ne, "Onları en son TCAS (trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet (1820 metre) altımızda gördük. Hızla irtifa kaybettiklerini gördük" anonsu yaptığı öğrenildi.

Tahran Kule ile Türk Hava Yolları (THY) pilotu arasındaki konuşma şöyle:

14:37:53 / Tahran Kule (ACC): TC-TRB alçalma seviyesini teyit ediniz.

14:37:53 / TC-TRB’den belirsiz bir ifade, ne dediği anlaşılmıyor.

14:37:53 / Kule: Tekrar edin.

14:38:43 / Kule: Her şey normal mi, mutabık mıyız?

14:38:43 / Her şey normal mi, mutabık mıyız?

14:38:43 / Kule: TC-TRB beni duyuyor musunuz?

14:39:48 / Kule: THY757, TRB’yi arayabilir misiniz? (Telsizle iletişim kurmasını talep ediyor.)

14:39 / THY pilotu: Ok. Biz arayacağız.

14:40:19 / THY pilotu: TRB, beni duyuyor musunuz? (Türkçe anons ediyor.)

14:40:58 / Kule: THY757, trafiği arar mısınız? Radar temasını kaybettik.

Kule: THY757 söz konusu trafik TRB onları arar mısınız?

THY pilotu: Anlaşıldı, birkaç kez aradık ancak temas edemedik. Onları en son TCAS (trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet (1820 metre) altımızda gördük.

Kule: Onlarla TCAS temasınız olduğunu teyit eder misiniz?

THY pilotu: Şu anda yok ancak birkaç dakika önce TCAS temasımız vardı onlarla. Hızla irtifa kaybettiklerini gördük. Ancak 6 bin feet (1820 metre) altımızda gördükten sonra TCAS temasımız kayboldu.

Kule: Anlaşıldı. Bilgi için teşekkürler. Evet çünkü trafik arkanızda.

Kule: Bulunduğunuz seviyede herhangi bir hava hadisesi mevcut mu?

THY pilotu: Negatif, seviye 360'ta hava gayet sakin.

Kule: Teşekkürler.

THY pilotu: Radarda görebildiniz mi onları?

Kule: Evet, radardan kayboldular.

14:42:13 / THY pilotu: Biz onları aramaya devam edeceğiz birkaç kez daha. (İletişim kurmaya çalışıyor, birkaç çağrı daha yapacaklar.)

14:43:36 / THY pilotu TC-TRB’ye son çağrısını yapıyor.

"Pilotaj hatası gibi gözüküyor"

Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran kazadan sonra yaptığı ilk açıklamada, kazayla ilgili ön raporun yakın bir zamanda duyurulacağını belirterek, şunları söylemişti:

"Karakutular Fransa'da açıldı. Ön raporu, uçak İran'da kırım olduğu için İran sivil havacılığın açıklaması gerekiyor. Onlar da eli kulağında diye söylediler. Önümüzdeki günlerde, belki bir ay içinde açıklayacaklar diye umut ediyorum. Pilotaj hatası gibi gözüküyor. Tam çıkmadan (rapor) konuşmak da belki ters ama gelen ön bilgilere göre uçağın bir arızası olmadığı, pilotajdan kaynaklanan bir düşme olduğu söyleniyor. Ancak gerçekleri, rapor açıklanınca sizler gibi hepimiz öğreneceğiz."

Kaynak: DHA