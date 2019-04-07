Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, taşınma sürecinin sona erdiği İstanbul Havalimanı varışlı ve çıkışlı icra edilen THY'nin tarifeli seferleriyle ilgili açıklama yaptı.

Yahya Üstün, yeni evleri İstanbul Havalimanında, saat 13.45 itibarıyla 10 bin 641 misafiri 48 seferle uğurladıklarını belirtti.

Üstün şu ifadeleri kullandı:

"Evimize gelen yolcu sayımız ise 79 seferde 14 bin 582. Misafirlerimizin toplam bagaj sayısı 21 bin 792, performans oranımız yüzde 84. İyi başladık. Güzel gidiyoruz."

Son teknolojiyle donatıldı

Uluslararası alanda rüşdünü ispat eden, adını sivil havacılık tarihine altın harflerle yazdıracak ve pek çok özelliğiyle ilklere imza atan İstanbul Havalimanı, "Airbus A380" ve "Boeing 747-8" gibi süper jumbo uçaklarının rahatlıkla yanaşabileceği ve yolcu deneyimi konusunda dünyada çığır açacak bir terminale sahip.

Robotlar, yapay zeka, yüz tanıma ya da diğer kişisel bilgilerle işlem yapabilmeye olanak sağlayan havalimanı, yolcuların rahatı ve konforu için akıllı sistem, kablosuz internet, telsiz ve yeni nesil GSM altyapısı ile LTE, sensör ve konuşan nesneler gibi son teknolojilerle donatıldı.

Havalimanının güvenliği, 3 bin 500 güvenlik görevlisi ve son teknoloji 9 bin kamera ile sağlanacak. Güvenlik aynı zamanda terminal içinde bulunan sanal kuleden de idare edilecek.

Bagaj bekleme süresi azalacak

İstanbul Havalimanı'nda bagaj bekleme süresi de azalacak.

Saatte 10 bin 800 bagaj işletme kabiliyeti olan 42 kilometre uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanacak bagajlar, uçaklara ve yolculara vakit kaybettirmeden ulaşacak.

Erken gelen bagajların depolanması için ise EBS (Erken Bavul Sistemi) devrede olacak.

Kaynak: AA