Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DhmwAqYKMe — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 7 Nisan 2019

Buna göre, Zap ve Gara bölgesine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Kaynak: TRT Haber