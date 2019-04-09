Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin sefer sayılarıyla ilgili bilgi verdi.

Ekşi, THY'nin İstanbul Havalimanı'nda bugün 294'ü kalkış, 271'i varış olmak üzere toplam 565 sefer yapacağını belirtti.

İstanbul Havalimanında bugün 294 kalkış 271 varış olmak üzere toplam 565 sefer yapacağız.



Toplam 103.850 yolcumuza hizmet vereceğiz.



Güzel gidiyor, daha da güzel olacak. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 9 Nisan 2019

Ekşi, "Toplam 103 bin 850 yolcumuza hizmet vereceğiz. Güzel gidiyor, daha da güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA