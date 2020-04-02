İstanbul'da çok sayıda şubesi bulunan özel bir laboratuvar merkezinde, COVID-19 testinin çalışıldığı ihbarı alındı. Bu laboratuvardan kaç kişinin test edildiği, kaçının pozitif çıktığı hakkında bilgi istendi. Ancak laboratuvar Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca bu bilgileri açık ve net bir şekilde paylaşmaktan kaçındı. Kodlama aracılığıyla bu isimleri Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bunun üzerine de İl Sağlık Müdürlüğü bir yazı hazırlayarak, konuya ilişkin çok acil işlem yapılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yazıda, laboratuvarın kayıtsızlığı sonucunda hastaların başkalarıyla temas etmeden önce karantina altına alınması ve temas etmiş olabileceği kişilerin tespit edilmesi sürecine engel olunduğu kaydedildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs test sonuçlarını paylaşmayan özel bir laboratuvar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Yasemin Küçükkaya aktardı. pic.twitter.com/p7vDjwwcUr

— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 2, 2020

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Kamu davası açılması istendi

Laboratuvarın sorumsuz tutumunun devletin bu hastalıkla mücadelesine zarar verdiği ve toplum sağlığını açıkça tehlikeye attığı ifade edildi, "Bakanlığın acil karantina tedbirlerine geçmesi engellendi" denildi.

Laboratuvar yetkilileri hakkında, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçuyla cezalandırılmak üzere acil kamu davası açılması istendi.

Yetkililer ise bir yazılı açıklama yaptı. İlk pozitif vakanın çıktığı tarihten itibaren bilgileri, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne kendi kullandıkları kod usulüyle gönderdiklerini açıkladılar. Kesinlikle bilgileri saklamak gibi bir niyetlerinin olmadıklarını ve toplam 175 pozitif vakanın da Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildiğini söylediler.