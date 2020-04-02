Haber Giriş: Kaynak: AA
AŞTİ'de otobüs yoğunluğu yüzde 80 azaldı
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs mücadelesi kapsamında, şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirilmesiyle AŞTİ'ye giriş çıkış yapan otobüs sayısı azaldı.
Şehirler arası otobüs seferlerinin, 28 Mart Cumartesi saat 17.00 itibarıyla valilik iznine bağlanmasının ardından bilet satışı, AŞTİ'de kurulan seyahat izin kurulundan onay alanlara yapılmaya başlandı.
Seyahat kısıtlamasından önceki 4 gün AŞTİ'ye giriş yapan otobüs sayısı 603, çıkış yapan otobüs sayısı ise 841 oldu.
Seyahat kısıtlamasının uygulanmaya başlamasından sonraki 4 gün AŞTİ'ye toplam 118 otobüs girdi, 157 otobüs yolcu alarak çıktı.
Etiketler: seyahat kısıtlaması otobüs koronavirüs mücadelesi AŞTİSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 13:33
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