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Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Prof. Dr. Feriha Öz, koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti.
Haberi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabında duyurdu.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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