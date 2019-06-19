Bir vatandaşın Silopi ilçesi Başak Köyü yolu üzerinde kablo düzeneğinin bulunduğu ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı bölgede operasyon başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Silopi Emniyet Müdürlüğünde görevli drone ekibiyle yapılan kontrolde, yolda kablonun tespit edilmesi üzerine ekipler olay yerinde inceleme yürüttü.

Başak Köyü mevkisinde güvenlik güçlerinin kullandığı stabilize yolda mayın arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçleri, teröristler tarafından yola döşenmiş telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı tespit etti. Olay yerine giden bomba imha uzmanları, kabloyla uzaktan kumanda ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

Çevrede güvenliğin sağlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA