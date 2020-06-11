Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden, kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK mensubu teröristlerin Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı antitank mayını imha edildi.

Terör örgütü PKK/YPG’li teröristler, Barış Pınarı bölgesinde anti-tank mayını tuzakladıkları bir tarlayı ateşe verdi.Sivilleri, Mehmetçiğimizi ve yerel güvenlik güçlerini hedef almak için tarlaya tuzaklanan mayın ise patlamadan tespit edilerek imha edildi.https://t.co/VeHojPTmrs pic.twitter.com/VxNqHcskh6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 11, 2020

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyinde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Eli kanlı bebek katilleri, masum sivillere yönelik kirli tezgâhlarını hayata geçirmek için çabalarken, bölgede huzur ve güvenin teminatı olan Mehmetçik ise teröristlerin hain planlarını sekteye uğratmayı sürdürüyor.

Bombalı araçlarla sürekli masum sivilleri hedef alan teröristler, şeytanın dahi aklına gelmeyecek yöntemlere başvuruyor. İnsanlık düşmanı teröristler yaz aylarının gelmesiyle Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki sivillerin geçim kaynağı olan tarlaları ateşe vermeye başladı. Teröristler, ateşe verdikleri tarlaların içine de mayın veya EYP tuzaklanıyor.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Çıkan yangınlara ise siviller, Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu müdahale ederek söndürüyor. Bunu bilen teröristler, yangını söndürmeye çalışan köylülere, Mehmetçiklerimize ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına ateş açarak zarar vermeye çalışıyor.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

PKK/YPG’li teröristlerin son olarak, Barış Pınarı bölgesinde yaktıkları sivillere ait bir tarım arazisine müdahale edilerek yangın söndürüldü. Köylülerin de gayretleriyle söndürülen tarım arazisinde ise yeni tuzaklanmış bir antitank mayını tespit edildi. METİ timlerimizin dikkati sayesinde tespit edilen mayın, büyük bir facia yaşanmadan ve köylüler zarar görmeden imha edildi."