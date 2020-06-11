Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kilis'te 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Kilis’in Musabeyli ilçesinde, koronavirüs vakaları tespit edilen Koçcağız ile Kozlubağ köyleri, 14 gün karantinaya alındı.
Musabeyli ilçesine bağlı Koçcağız ve Kozlubağ köylerinde, koronavirüs vakalarına rastlandı.
Bunun üzerine Kaymakam Sertaç Kırçuval başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, toplam 249 kişinin yaşadığı 2 köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.
Kararın alınmasının ardından jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışları kapattı.
Etiketler: koronavirüs karantina jandarma ekipleri Hıfzıssıhha Kurulu 2 köySon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 13:14
Sıradaki Haber
Dalış merkezlerinde salgın kuralları belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz