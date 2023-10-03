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Türkiye
AA 03.10.2023 14:17

Terörist Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi şehidin ailesinin yüreğine su serpti

Milli İstihbarat Teşkilatının, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu ve 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı'da etkisiz hale getirmesi, Dağlıca şehidinin Yozgat'taki yakınlarını mutlu etti.

Terörist Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi şehidin ailesinin yüreğine su serpti
[Fotograf: AA]

Hakkari'nin Dağlıca köyünde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı Komando Taburu'na 2007'de düzenlenen, 12 askerin şehit edildiği, 16 askerin yaralandığı saldırının planlayıcısı olan terörist Müzdelif Taşkın'ın etkisiz hale getirildiğini öğrenen Dağlıca şehidi Piyade Komando Er Lokman Eker'in Buzağıcıoğlu köyündeki annesi Selvinaz ve babası Ali İhsan Eker sevinç yaşadı.

Selvinaz Eker gazetecilere, haberi duyunca mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.

Terörist Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi şehidin ailesinin yüreğine su serpti

Şehitlerin kanının yerde kalmadığını ifade eden Eker, "Allah'ıma şükür çocuklarımızın kanı yerde kalmadı. Gazi olanlara Allah şifa versin, şehitlerimizin mekanlarını cennet, ruhlarını şad etsin. Devletimiz kanını yerde koymadı, teşekkür ediyorum. Devletimiz peşine düşüp de onları cehenneme yolladığı için çok mutluyum." dedi.

Terörist Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi şehidin ailesinin yüreğine su serpti

Baba Ali İhsan Eker de haberi duyduğunda çok mutlu olduğunu aktardı.

Haberi komşularından ve televizyondan duyduğunu ifade eden Eker, "Haberi duyunca Lokman benim yanıma gelmiş kadar mutlu oldum. Çocukların kanı yerde kalmadı. Lokman'ımın terhisine 20 günü kalmıştı, şehit oldu. Teröristler cehenneme gitti, çocuklarımız cennete gitti. İnşallah orada buluşacağız. Devletimize, milletimize, teröristlerin peşine düşen askeri güçlerimize teşekkür ediyorum. Bunların bir tanesi kalmayıncaya kadar operasyonlar devam edecek. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, Allah şehitlerimizin mekanını cennet etsin." diye konuştu.

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Şehit Terörle Mücadele Yozgat
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