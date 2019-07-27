Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Hani ilçesi güneydoğusu ile Kocaköy ilçesi kuzey ve kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanda, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 21.00'den itibaren başlatılan Bayrak-131 Şehit Asb.Kd.Çvş. Mustafa GÖKÇELİ-02 Müşterek Operasyonunun, 26 Temmuz 2019 Cuma günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonda, terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan toplam 9 doğal mağara ve bir sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Gerçekleştirilen arama faaliyetleri neticesine, arazide çalılar arasına gizlenmiş 89 kilogram uyuşturucu, toplam 7 ayrı noktada toplam 1 milyon 69 bin kök kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak için tarlaların içerisine kurulu 7 bin 702 metre uzunluğunda su borusu ile 3 adet su motoru ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı, kenevir bitkilerinin de numune alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildiği bildirildi.

Yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde, 512 şahıs ve 104 araç kontrol edildi. Kontrollerde, 3 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

Kentte son 6 operasyonda ele geçirilen Hint keneviri sayısı 11 milyon 969 bin 628 köke ulaştı.

Kaynak: TRT Haber