Türkiye
Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:39 - Son Güncelleme 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:47
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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