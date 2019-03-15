Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, aralarında 18 yaşından küçük çocukların da olduğu kişileri para karşılığında PKK/KCK terör örgütüne götürerek eleman temininde bulunan, terör örgütüne katılım yapan şahısların kimlik bilgilerini kayıt altına alan ve sahte plakalı araç temin ederek terör örgütünün yurt dışı kamplarına sevkini sağladığı tespit edilen M.A.Ö, M.Ç. ve R.E'nin Lice, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandığı bildirildi.

M.Ç. ve R.E'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı belirtilen açıklamada, M.A.Ö'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: AA