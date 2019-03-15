Hediyelik eşya dükkanlarından yeme içme mekanlarına, ilgi çekici sloganlarla ürünlerini tanıtan satıcılardan renkli sokaklarına kadar sayısız özelliğiyle İstanbulluların ve turistlerin uğrak noktalarından biri; Tahtakale.



Yüz binlerce insanın geldiği Tahtakale’yi özel kılan sadece tarihi dokusu ve birbirinden renkli dükkanları değil. İstanbul için büyük öneme sahip bu mahallede ikamet eden kişi sayısı muhtarlık kayıtlarına göre sadece 20.

Tahtakale Mahallesi Muhtarı olan Halil İbrahim Seçer, tekrar aday olacağı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi son anda bir rakip çıkmazsa, seçime tek başına girecek. Seçer, tarihi mahalleyle ilgili şunları söyledi:



“Bizim Tahtakale’de seçmen sayımız az. Bazen soruyorlar ‘Tahtakale her gün 300-500 bin kişinin dolandığı bir yer, seçmen sayısı bu kadar mı?’ diye; evet, seçmen sayısı ev ve otel olmadığından dolayı 20 kişi.”

Mahallenin sakinleri odabaşları ve hamallar

Sokaklarında çok sayıda han bulunan Tahtakale’nin sakinleri de bu hanlarda bekçi olarak kalanlar ve sırtlarında taşıdıkları yükler ile geçimini sağlayan hamallardan oluşuyor.

Geçmiş dönemde 46 olan mahalle nüfusu düşmeye devam ediyor. Bu düşüşün nedenlerinden biri; gelişen teknolojiyle birlikte Tahtakale sokaklarının daha güvenli hale gelmesi. Muhtar Seçer, Tahtakale sokaklarındaki değişimi şöyle anlattı:



“Eskiden güvenlik gerekçesiyle hanlarda ‘Odabaşları’ beklerdi. Şimdi her sokağa kamera koydular, emniyetle irtibatlı. Bugün nasıl Mısır Çarşısı’nın içinde kamera var ve internetten açıp çarşının içini görebiliyorsanız, emniyet de her sokağı kameradan görebiliyor. Ayrıca ekip arabaları devamlı geziyor. Pek odabaşı kalmadı artık.”

Nüfusun diğer bir kısmını oluşturan hamalların da başka mahallelere taşınmasının sebebi ise biraz daha duygusal… Geçmiş dönemde bekar olan mahalle sakinleri zaman içerisinde evlenip başka bölgelere taşınmışlar.

Muhtar esnafa gelen tebligatlarla ilgileniyor

Nüfusu ziyaretçi sayısına oranla oldukça az olan Tahtakale Mahallesi’nde muhtarın sorumlulukları da diğer mahalle muhtarlıklarına göre farklı.

Seçer, ikamet eden kişi sayısı çok az olduğu için mesaisinin çoğunu mahalledeki esnafa gelen resmi evraklarla ve esnafın sorunlarıyla ilgilenerek geçirdiğini söylüyor:

“Esnafımıza gelen tebligatlar var, bazen almıyorlar ya da yerlerinde olmuyorlar. Esnafın bizde kaydı yok ama kendisi muhitimizin esnafı olduğu için postacı orada bulamadığı zaman bana getirir. Ben de bunları bekleyerek esnafımıza tebliğ etmeye çalışırım. Mahallemi gezerim, elektriği kesik bir yer var mı, yollarda bir sorun var mı diye. Allah razı olsun belediyeyle irtibattayız. Emniyetten gelirler bazen kaçak olaylar olduğunda o tutanakları imzalarım. Bu şekilde devam ediyoruz. Tahtakale Türkiye’mizin kalbi. Ama işte 20 kişilik bir seçmen sayısı var.”

Haber: İlyas Umut Özacar

Kamera: Serhan Sevin

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu