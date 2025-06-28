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Türkiye
AA 28.06.2025 11:33

Termometreler 40 dereceyi aştı: Sıcaklık rekoru kırıldı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde dün termometreler 22 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Termometreler 40 dereceyi aştı: Sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyretti.

Sıcaklıklar, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Muğla, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Batman, İzmir, Kilis, Siirt, Burdur, Eskişehir, Hatay, Manisa, Adana, Denizli, Adıyaman, Kahramanmaraş, Mersin ve Balıkesir'de 40 derecenin üzerine çıktı.

En yüksek sıcaklık Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü

Bu 22 ilde sıcaklık, ilçelere göre 40 ile 45,1 derece aralığında seyretti.

En yüksek sıcaklık Şırnak'ın Silopi ilçesinde 45,1 derece, en düşük sıcaklık ise Rize'nin İkizdere ilçesinde 12,4 derece ölçüldü.

Sıcaklıkların bugün de mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, yarın sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

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