Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın, dünden bu yana kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kara ekiplerinin gece boyu yangını söndürmek için mücadele verdiği bölgede, dün akşam saatlerinde ara verilen hava destekli söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Bilecik'e sıçrayan orman yangını nedeniyle 17 yerleşim yeri boşaltıldı.
Köy ve mahallelerde yaşayan 300'den fazla kişi tahliye edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangına 2 uçak, 7 helikopter, 102 arazöz ve yüzlerce personelle müdahale ediliyor.
Alevlerin, boşaltılan yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.