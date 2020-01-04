Türkiye
TEM'de zincirleme kaza04 Ocak 2020 Cumartesi 11:30 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 11:42
TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. 7 aracın karıştığı trafik kazasında bir çocuk hafif yaralandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM otoyolu Ankara istikametine bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaynak: DHA
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