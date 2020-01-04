Türkiye
Bilecik'te yolcu otobüsü tıra çarptı: 11 yaralı04 Ocak 2020 Cumartesi 11:27 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 12:53
Bilecik'te yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyreden yolcu otobüsü, aynı yönde giden Rıza Kaya yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Otobüsteki yaralanan 11 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik ve Bozüyük devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasından ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: otobüs kazası tır 112 acil