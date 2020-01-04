Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl bin 636 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde yılın en sıcak günü Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı.

Kızıltepe'de 13 Ağustos 2019'da hava sıcaklığı 47,7 derece olarak ölçüldü. Kızıltepe'yi 47,4 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve 46,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi izledi.

İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık ise Şanlıurfa'da 45,8 derece olarak kayıtlara geçti.

2019'un soğuk günü 21 Ocak

Geçen yılın en soğuk günü ise 21 Ocak'ta yaşandı. Deniz seviyesinden 2 bin 6 metre yüksekte olan Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler sıfırın altında 32,5 dereceyi gösterdi.

İkinci en düşük sıcaklık değeri ise 6 Şubat'ta sıfırında altında 31,5 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesinde ölçüldü.

İl merkezlerinde en düşük sıcaklık da Erzurum'da 21 Ocak'ta sıfırın altında 27,7 derece olarak görüldü.

Metrekareye en çok yağış Ovacık köyüne düştü

Bu yıl kaydedilen günlük toplam yağış miktarında en yüksek değer Antalya'nın Kemer ilçesi Ovacık köyünde hesaplandı. Ovacık köyüne 26 Kasım'da metrekareye 219,7 kilogram yağış düştü. İkinci ölçülen en yüksek yağış miktarı ise metrekareye 201,1 kilogramla Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kaydedildi.

İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış ise metrekareye düşen 147 kilogramla Adana'da ölçüldü.

En yüksek kar kalınlıkları ise Niğde'nin Bor ilçesi Bolkar Dağı'nda, Van'ın Bahçesaray ilçesi Kirapit Tepesi'nde ve Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Elciğez Köyü'nde 249 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Rüzgar en hızlı Kumluca'da esti

İl merkezleri içindeyse en yüksek kar yüksekliği 3 Mart 2019 tarihinde Bitlis'te 181 santimetre olarak ölçüldü.

Geçen yıl rüzgar en hızlı Antalya'nın Kumluca ilçesinde esti. 24 Ocak'ta Kumluca'da rüzgar hızı saatte 169,2 kilometre olarak ölçüldü. Rüzgar hızı 3 Ağustos'ta Mersin'in Erdemli ilçesinde 167 kilometre ve 3 Şubat'ta Konya'nın Ilgın ilçesinde159,8 kilometre oldu.

Deniz suyu sıcaklıklarında ise en yüksek sıcaklık 16 Ağustos'ta Mersin'in Erdemli ilçesinde 36,2 derece, en düşük sıcaklık Rize Çayeli Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri'nde 0,7 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: AA