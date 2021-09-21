Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Çınarlıdere Viyadüğü İstanbul istikametinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak yan yattı.

Kaza sonrasında, aynı istikamette seyir halinde olan ve aralarında yolcu otobüsünün de olduğu 8 araç duramayarak birbirine girdi.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yol trafiğe kapandı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olay yerine intikal eden vinç yardımı ile devrilen kamyonetin kaldırılması ve kaza yapan araçların çekilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.