TEKNOFEST'in teknoloji yarışmaları 46 ana kategoride gerçekleştirilecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST'te, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda söyleşiler ve etkinlikler gibi birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Etkinlik, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

TEKNOFEST; 2018 ve 2019'da İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2021'de İstanbul'da, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 2023'te ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlendi.

Festivalin bu yıl yeni adresi Adana olacak. "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon lira ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

Her yıl bir önceki seneye göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yer aldığı TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, bu sene 46 ana kategori ve 117 alt kategoride düzenlenecek. İnsansız hava araçlarından çevre ve enerji teknolojilerine, jet motor tasarımından sağlıkta yapay zeka uygulamalarına kadar çeşitli kategorilerde gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.

6 yılda milyonlarca yarışmacıya ev sahipliği yaptı

İlk günden itibaren TEKNOFEST'in rakamları şu şekilde:

"TEKNOFEST 2018: 2 düzenleyici kuruluş, 28 paydaş kurum, 14 farklı kategoride teknoloji yarışması, 2 milyon liradan fazla ödül, 2 milyon liradan fazla maddi destek, 4 bin 333 takım başvurusu, 20 binden fazla kişi başvurusu, 750'den fazla finalist takım, 2 binden fazla finalist kişi, 550 bin festival ziyaretçi sayısı.

TEKNOFEST 2019 : 2 düzenleyici kuruluş, 53 paydaş kurum, 19 farklı kategoride teknoloji yarışması, 2 milyon liradan fazla ödül, 4 milyon liradan fazla maddi destek, 81 il, 122 ülke, 17 bin 373 takım başvurusu, 50 binden fazla kişi başvurusu, 2 binden fazla finalist takım, 10 binden finalist kişi, 1 milyon 720 bin festival ziyaretçi sayısı.

TEKNOFEST 2020: 2 düzenleyici kuruluş, 63 paydaş kurum, 21 farklı kategoride teknoloji yarışması, 3 milyon liradan fazla ödül, 4 milyon liradan fazla maddi destek, 81 il, 84 ülke, 20 bin 197 takım başvurusu, 100 binden fazla kişi başvurusu, 1.260'tan fazla finalist takım, 5 binden fazla finalist kişi, Kovid-19 sebebiyle ziyaretçiye kapalı gerçekleştirildi.

TEKNOFEST 2021: 2 düzenleyici kuruluş, 72 paydaş kurum, 35 farklı kategoride teknoloji yarışması, 5 milyon liradan fazla ödül, 7 milyon liradan fazla destek, 81 il, 111 ülke, 44 bin 912 takım başvurusu, 200 binden fazla kişi başvurusu, 2 bin 200'den fazla finalist takım, 13 binden fazla finalist kişi, 1 milyon festival ziyaretçi sayısı.

TEKNOFEST 2022: 2 düzenleyici kuruluş, 98 paydaş kurum, 40 farklı kategoride teknoloji yarışması, 7 milyon liradan fazla ödül, 22 milyon liradan fazla maddi destek, 81 il, 107 ülke, 154 bin 34 takım başvurusu, 600 binden fazla kişi başvurusu, 5 bin 960'tan fazla finalist takım, 27 binden fazla finalist yarışmacı, 1 milyon 250 bin festival ziyaretçi sayısı.

TEKNOFEST 2023: 2 düzenleyici kuruluş, 123 paydaş kurum, 44 farklı kategoride teknoloji yarışması, 20 milyon liradan fazla ödül, 20 milyon liradan fazla malzeme desteği, 81 il, 100 ülke, 337 bin 744 takım başvurusu, 1 milyondan fazla yarışmacı başvurusu, 3 binden fazla finalist takım, 12 binden fazla finalist yarışmacı."

Cumhuriyet'in 100. yılında 4,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı

2018 yılında İstanbul'da 550 bin kişiyi ağırlayan TEKNOFEST, 2019'da yine megakentte 1,72 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Kovid-19 salgını sebebiyle 2020'de Gaziantep'teki TEKNOFEST ziyaretçilere kapalı olarak gerçekleştirilmişti.

İstanbul'da 2021'de 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan festival, 2022'de ilk kez yurt dışında 300 bin ziyaretçinin katılımıyla Azerbaycan Bakü'de düzenlendi. 2022'de Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Karadeniz'e ise 1,25 milyon kişi katıldı.

Çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan etkinlik, Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'da 2,5 milyon, Ankara'da 943 bin ve İzmir'de 1,1 milyon olmak üzere toplam 4,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.