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Türkiye
İHA 02.02.2024 09:55

Depremin simgesi saat bir yıldır 04.17’de duruyor

Adıyaman’da 6 Şubat depremi sırasında duran Saat Kulesi'ndeki saatler bir yıldır 04.17’yi gösteriyor.

Depremin simgesi saat bir yıldır 04.17’de duruyor
[Fotograf: İHA]

6 Şubat depreminin meydana geldiği 04.17’de zamanın durduğu Adıyaman'daki Saat Kulesi depremin simgesi oldu.

Saat Kulesi’nde bulunan ve 4 farklı yöne bakan saatler 04.17’de durdu. Vatandaşların talebi doğrultusunda belediye kararı ile saatler onarılmadı ve 04.17’de bırakıldı.

Depremin simgesi saat bir yıldır 04.17’de duruyor

Saat Kulesi yeniden boyanarak Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı’nda belediye ekipleri tarafından kavşağa çam, gül ve çeşitli süs bitkileri dikilip peyzaj çalışması yapıldı.

Bir yıldır aynı zaman dilimini gösteren Saat Kulesi, depremin simgesi oldu.  

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