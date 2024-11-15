Tekirdağlı balıkçıların umudu hamsi ve istavritte

Marmara Denizi'nde bir süredir avlanan balıkçılar istedikleri avcılığı yapamadı.

Tekirdağlı balıkçılar limanda ağ bakımlarını tamamlayıp, 2 gündür etkili olan poyrazın ardından havanın normale dönmesiyle avlanmak için Karadeniz'e gidecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bir haftadır zaman zaman etkili olan poyrazın avlanmayı zorlaştırdığını söyledi.

Balıkçıların kıyıya bol balıkla dönmek için Karadeniz'e gideceğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Palamut bu sene Karadeniz'de daha fazlaydı. Bizim burada daha az kendini gösterdi. Son zamanlarda çok fazla olmasa da yine avcılık oldu ama son haftalarda poyraz nedeniyle balıkçılar zorunlu paydos etti. Şimdi balıkçı arkadaşlar ağ bakımlarını, teknelerinin onarımını yapıp, havanın dinmesiyle Karadeniz'e doğru gidecek" dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de sezon başında balıkçıların yüzünün palamutla güldüğü hatırlattı.

Palamudun artık azalmaya başladığını belirten Şeremet, "Artık istavrit ve hamsi kendini gösterdi. Ona göre palamut ağlarını bıraktık. Hamsi ve istavrit ağlarını teknelere alıyoruz. Karadeniz daha bereketli olduğu için biz oraya gideceğiz. Poyrazın dinmesiyle oradan sezona devam edeceğiz. Kıyıya bol balıkla dönme umuduyla mesai yapacağız" diye konuştu.