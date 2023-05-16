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Türkiye
TRT Haber 16.05.2023 23:33

Tekirdağ'da depremzedelere "otelleri terk edin" tebligatı gönderildi

Asrın felaketinden sağ kurtulan depremzedeler için tüm Türkiye seferber oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de deprem sonrası misafirlere kapılarını açanlar arasındaydı. Ancak 14 Mayıs seçiminin ardından otelleri boşaltmaları için depremzedelere tebligat yapıldı.

Asrın felaketinde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi, evine giremez oldu. Yuvasız kalanlara Türkiye'nin dört bir yanından yardım eli uzandı.

Bir kısmı da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ildeki tesislere yerleştirildi.
Depremzedelerin 13 Ağustos 2023'e kadar otellerde misafir edilmesi için anlaşma yapıldı.

Ancak seçimlerden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince afetzedelere tebligat gönderildi. Otellerin, 21 Mayıs'a kadar tahliye edilmesi istendi. Bunun üzerine depremzedeler ne yapacaklarını şaşırdı.

Depremzedeler ikinci kez yıkıldı

Depremden hemen sonra Tekirdağ'a geldiklerini söyleyen depremzede Betül Erikçi, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ'da bizi Kumbağa beldesinde çeşitli otellere yerleştirdi. Yalnız ne hikmetse bugün belediyeden iki yetkili geldi, ayın 21'inde yani 5 gün sonra, 5 gün içinde hazırlanıp otelleri terketmemize yönelik şu bildiriyi duvarımıza astılar. Çoluk çocuk perişan halde panik olduk tabi. Açıklama yok, AFAD'a gidin dediler.

Şu bize gidin demenin yazılı belgesi... Açık söyleyeyim kovulduğumuzun yazılı belgesi ve bu ne hikmetse seçimden önce olmadı, seçimden 2 gün sonra bize bu şekilde geldiler"

Depremzede Fadime Taşçı da, "Her şey önce çok güzeldi, güzel karşıladılar bizi çok memnun kaldık. Ben bugün hastaneye gittim. Ben rahatsızım, onkoloji hastasıyım. Geldim, arkadaşlar dedi ki 'bizi çıkartıyorlar, olur mu öyle şey her şey çok güzel' dedim. Şaka yapıyorlar zannettim, bir geldim yazıya baktım şok oldum." dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi kucak açtı

Şok edici haberin ardından kara kara ne yapacaklarını düşünen depremzedelerin gönlüne, Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Belediyesi su serpti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, açıklamalarda bulunarak şu şekilde konuştu:

"Bu konuyla ilgili depremzedelerimiz bana ulaştılar. Pazar günü itibarıyla kaldıkları yerlerin boşaltılmasıyla ilgili tebligat yapılmış. Gerçekten de bir mağduriyet söz konusu olmuş, şahit olduk. 'Merak etmeyin, sizi aç açıkta bırakacak halimiz yok. Biz isteğiniz yerlere sizi yerleştireceğiz, isterseniz kaldığınız otellerle de anlaşmasını yapacağız' dedik. Büyükşehir belediye başkanımızı aradım ulaşamadım bu nasıl bir karardır diye..."

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