Tekirdağ'da deniz suyu çekildi, tamir ve temizliğe başlandı

Lodos nedeniyle dün gece yükselen deniz suyu sabah karşı çekildi.

Bölge esnafı zarar gören kısımlarının onarımına ve temizlik işlemlerine başladı.

Etkili olan lodos nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da gün içerisinde lodosun etkisini yitirmesiyle yeniden denize açılacak.

Sağanak etkili oluyor

Kentte sabah saatlerinde aniden başlayan sağanak, zaman zaman etkilisini artırıyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında korundu.

Kuzey ilçelerinde de etkili olan yağışın yarına dek aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.