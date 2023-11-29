Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.11.2023 10:51

Tekirdağ'da deniz suyu çekildi, tamir ve temizliğe başlandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki dün gece biriken suların çekilmesinin ardından ekipler temizlik çalışması yaptı.

Tekirdağ'da deniz suyu çekildi, tamir ve temizliğe başlandı
[Fotograf: AA]

Lodos nedeniyle dün gece yükselen deniz suyu sabah karşı çekildi.

Bölge esnafı zarar gören kısımlarının onarımına ve temizlik işlemlerine başladı.

Etkili olan lodos nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da gün içerisinde lodosun etkisini yitirmesiyle yeniden denize açılacak.

Tekirdağ'da deniz suyu çekildi, tamir ve temizliğe başlandı

Sağanak etkili oluyor

Kentte sabah saatlerinde aniden başlayan sağanak, zaman zaman etkilisini artırıyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Tekirdağ'da deniz suyu çekildi, tamir ve temizliğe başlandı

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında korundu.

Kuzey ilçelerinde de etkili olan yağışın yarına dek aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Tekirdağ Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
İstanbul'da fırtına etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Trabzon'da dalgalara kapılan 2 kişi aranıyor
11:51
"Nusret-2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor
11:46
Yunan Bakan: Türkiye ile bizi birleştiren şeylere odaklanmaya karar verdik
11:40
İsrail'i UCM'ye şikayet eden İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı'ndan 'soykırım' vurgusu
11:43
Gazze'ye sahra hastanesi kurulacak
11:29
Yanlış park eden aracı forklift ile kaldırdı
Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı
Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı
FOTO FOKUS
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ