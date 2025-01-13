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Türkiye
AA 13.01.2025 16:29

Tekirdağ'da çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon bin lira ceza

Tekirdağ'da 2024 yılında çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon 844 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ'da çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon bin lira ceza
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı olarak mesai içi ve dışı saatlerde 1499 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Hava ve su kirliliği ile diğer konularda yapılan denetimlerde, 211 tesise 91 milyon 844 bin lira idari para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda 42 tesisin de faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Bu yıl da denetimlerin devam edeceği aktarılan açıklamada, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere, Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

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Çevre Kirliliği Tekirdağ
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