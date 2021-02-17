Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir markette arama yaptı.

Aramada, 172 litre etil alkol ve 349 tüp alkollü içki yapımında kullanılan esans ve aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T.E'nin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.