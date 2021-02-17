Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 172 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir markette 172 litre etil alkol ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir markette arama yaptı.
Aramada, 172 litre etil alkol ve 349 tüp alkollü içki yapımında kullanılan esans ve aroma ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.T.E'nin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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