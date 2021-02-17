Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı
İstanbul Valiliği, bu geceden itibaren kent genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğini açıkladı. Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Bu geceden itibaren İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğini aktaran İstanbul Valiliği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Valilik, sosyal medya hesabından, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" mesajını paylaştı.
#İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 17, 2021
bu gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
https://t.co/8CVV6j30pa pic.twitter.com/dUXlc2esRD
Etiketler: Kar Yağışı İstanbul Valiliği
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