Bu geceden itibaren İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğini aktaran İstanbul Valiliği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Valilik, sosyal medya hesabından, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" mesajını paylaştı.