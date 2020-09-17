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Tekerlekli sandalyeyi durduramayan yaşlı adamı böyle kurtardı
İzmir'de yokuş inerken bindiği tekerlekli sandalyeyi durduramayan yaşlı adamı, bir gencin hızlı müdahalesi kurtardı.
İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ Mahallesinde meydana gelen olayda, yaşlı adam tekerlekli sandalyeyle caddeye inerken kontrolü kaybetti.
Çığlık sesini duyan bir genç, hızla sokağa koştu. Yaşlı adamı tutarak tekerlekli sandalyeyi durdurdu.
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