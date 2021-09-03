Yangın, saat 01.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Yıldız Tepe Sokak'ta meydana geldi.

Tek katlı metruk binadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Zonguldak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.