Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 01:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ankara'dan Siirt'e giden H.C.Ç. idaresindeki otomobil, Batman Güney Çevre Yolu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark etmesi sonucu aracı yol kenarına çekip durduran sürücü, eşi E.Ç. ve oğlu K.K.Ç'yi otomobilden çıkarttı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Batman İtfaiyesi, yangını söndürdü. Alevlerin yayılması sonucu tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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